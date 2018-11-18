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أخبار البلد

محي عبيد يزور أسرة الصيدلي المتوفي بالسعودية.. ويؤكد متابعة القضية بنفسه

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 05:30 م
صدى البلد
محمد غالي
زار اليوم الدكتور محي الدين عبيد، نقيب الصيادلة، والدكتور محمد الزغبى والدكتور محمد المهدي والدكتور أشرف المكاوى أعضاء مجلس النقابة العامة، أسرة الصيدلى المصرى أحمد طه، الذى قُتل غدرا أثناء عمله بصيدليات النهدي، بحى الصفا في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، بسبع طعنات في الصدر.

وقدم "عبيد" واجب العزاء لأسرة الصيدلي وتحدث مع أهل الصيدلي الذين طالبوه بالقصاص وسرعة وصول الجثمان وإنهاء كافة مستحقاته ومتعلقاته، ومتابعة سير التحقيقات .

وأكد نقيب الصيادلة، أنه يتابع بنفسه إجراءات القضية ولن يرض بغير القصاص العادل لدماء الشهيد.
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