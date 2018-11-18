قافلة طبية مكبرة للمتضررين من السيول بأسيوط في أبرز أخبار المحافظات.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc" اليوم، الأحد، أهم وآخر أخبار المحافظات ضمن فقرة "أحسن ناس".
محافظة الدقهلية:
المحافظ يطالب بمراجعة جميع الشهادات الصحية للمحلات
محافظة أسيوط:
قافلة طبية مكبرة للمتضررين من السيول بعزبة سعيد فى مركز أبنوب
محافظة الأقصر:
الصحة تواصل إستعدادها لمبادرة الرئيس السيسي 100 مليون صحة
محافظة سوهاج:
إزالة 20 حالة تعد على نهر النيل بمدينة جرجا
محافظة الوادى الجديد:
قطع الكهرباء عن 4 مناطق سكنية غدًا الأحد لأعمال صيانة بمدينة الخارجة
محافظة البحيرة:
وزير الري يفتتح محطة الصرف الزراعى برشيد بقيمة 90 مليون جنيه.
محافظة الدقهلية:
المحافظ يطالب بمراجعة جميع الشهادات الصحية للمحلات
محافظة أسيوط:
قافلة طبية مكبرة للمتضررين من السيول بعزبة سعيد فى مركز أبنوب
محافظة الأقصر:
الصحة تواصل إستعدادها لمبادرة الرئيس السيسي 100 مليون صحة
محافظة سوهاج:
إزالة 20 حالة تعد على نهر النيل بمدينة جرجا
محافظة الوادى الجديد:
قطع الكهرباء عن 4 مناطق سكنية غدًا الأحد لأعمال صيانة بمدينة الخارجة
محافظة البحيرة:
وزير الري يفتتح محطة الصرف الزراعى برشيد بقيمة 90 مليون جنيه.