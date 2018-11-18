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قافلة طبية مكبرة للمتضررين من السيول بأسيوط في أبرز أخبار المحافظات.. فيديو

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 02:13 م
صدى البلد
شيماء مجدى
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc" اليوم، الأحد، أهم وآخر أخبار المحافظات ضمن فقرة "أحسن ناس".

محافظة الدقهلية:
المحافظ يطالب بمراجعة جميع الشهادات الصحية للمحلات

محافظة أسيوط:
قافلة طبية مكبرة للمتضررين من السيول بعزبة سعيد فى مركز أبنوب

محافظة الأقصر:
الصحة تواصل إستعدادها لمبادرة الرئيس السيسي 100 مليون صحة

محافظة سوهاج:
إزالة 20 حالة تعد على نهر النيل بمدينة جرجا

محافظة الوادى الجديد:
قطع الكهرباء عن 4 مناطق سكنية غدًا الأحد لأعمال صيانة بمدينة الخارجة

محافظة البحيرة:
وزير الري يفتتح محطة الصرف الزراعى برشيد بقيمة 90 مليون جنيه.


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