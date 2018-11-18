الزراعة تقدم برامج تدريبية لرفع قدرات العاملين بالوحدات البيطرية

قال الدكتور ابراهيم جاد مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، إن هناك تعاونا وتنسيقا بين المعهد ومؤسسة مصر الخير، في مجال تطوير الوحدات البيطرية من خلال دعم وتدريب الأطباء البيطريين ورفع قدراتهم.





وأشار جاد إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، للتنسيق والتعاون ببن الجهات التابعة للوزارة ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية مجتمعية شاملة، بما يحقق الاستفادة القصوى للمواطنين ككل.





ونوه مدير المعهد إلى أنه تم إحداث تطوير شامل لعدة وحدات بيطرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في محافظات المنوفية والمنيا والإسماعيلية، من خلال الارتقاء بمستوى الأطباء البيطريين العاملين في هذه الوحدات، حيث تم عقد عدد من الدورات التدريبية علي أحدث التقنيات الحديثة في مجال التناسليات الحيوانية.



