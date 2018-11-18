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أخبار البلد

الزراعة تقدم برامج تدريبية لرفع قدرات العاملين بالوحدات البيطرية

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 02:19 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
جمال صلاح الدين
قال الدكتور ابراهيم جاد مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، إن هناك تعاونا وتنسيقا بين المعهد ومؤسسة مصر الخير، في مجال تطوير الوحدات البيطرية من خلال دعم وتدريب الأطباء البيطريين ورفع قدراتهم.

وأشار جاد إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، للتنسيق والتعاون ببن الجهات التابعة للوزارة ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية مجتمعية شاملة، بما يحقق الاستفادة القصوى للمواطنين ككل.

ونوه مدير المعهد إلى أنه تم إحداث تطوير شامل لعدة وحدات بيطرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في محافظات المنوفية والمنيا والإسماعيلية، من خلال الارتقاء بمستوى الأطباء البيطريين العاملين في هذه الوحدات، حيث تم عقد عدد من الدورات التدريبية علي أحدث التقنيات الحديثة في مجال التناسليات الحيوانية.

وأكد جاد أن العامل البشرى يعد أهم عوامل الارتقاء بالمنظومة، لافتا الي انه تم اطلاق العديد من القوافل البيطرية بنطاق ذات الوحدات لنقل نتائج الأبحاث للجانب التطبيقي في العمل الحقلي والتدريب العملي علي ارض الواقع، حيث شملت القوافل قرى الوحدات التي تم تطويرها بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، كما أبدى صغار المربيين بخالص الشكر والامتنان على ما حصلوا عليه من خدمات بيطرية مجانية.
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