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فن

ماهرشالا يروج لفيلم Green book قبل عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 03:46 م
ماهرشالا
ماهرشالا
شروق إبراهيم
حضر النجم العالمي ماهرشالا علي، العرض الخاص لفيلمه الجديد Green book أمس السبت في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، قبل أيام من افتتاح الفيلم للدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وخطف ماهرشالا الأنظار بأناقته اللافتة على السجادة الحمراء الخاصة بالعرض الخاص.

الفيلم من اخراج بيتر فاريلي وتدور أحداثه عندما يُوظف "توني ليب" وهو حارس من حي إيطالي أمريكي في برونكس- ليقود دكتور "دون شيرلي" عازف البيانو العالمي ذو البشرة السمراء في جولة موسيقية من مانهاتن إلى عمق الجنوب، كان عليهما أن يعتمدا على "الكتاب الأخضر" لإرشادهما إلى المؤسسات القليلة التي كانت آمنة للأميركيين الأفارقة. في مواجهة العنصرية والخطر فضلًا عن الإنسانية والسخرية غير المتوقعة، يُجبران على تنحية الخلافات جانبًا من أجل البقاء على قيد الحياة والنجاح في رحلة العمر.
ماهرشالا يروج لفيلم Green book قبل عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي.. صور
ماهرشالا يروج لفيلم Green book قبل عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي.. صور
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