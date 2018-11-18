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حوادث

الإداري يرفض إصدار أمر وقتي بوقف قرارات الرقابة المالية ضد بلتون

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 02:14 م
صدى البلد
كتب محمد زهير
قضت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإداري ، برفض إصدار" أمرًا وقتيًا"لإيقاف تنفيذ قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، ضد شركة بلتون المالية القابضة.

ويعتبر "الأمر الوقتي"هو إمكانية صدور قرار من المحكمة بإيقاف تنفيذ قرارات معينة لمدة مؤقتة، وذلك لحين الفصل في نزاع قضائي قائم بين طرفين ما .

يُذكر أن "الرقابة المالية" كانت قد قررت مطلع الشهر الجاري، إيقاف نشاط الترويج و تغطية الاكتتابات بشركة بلتون لمدة 6 أشهر، بجانب رفع نسبة التأمين الخاصة بشركة السمسرة بقيمة 50 مليون جنيه، وذلك عقب تحقيقات أجرتها بشأن مخالفات في إجراءات طرح شركة "ثروة كابيتال" التي تولت بلتون إدارتها.
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