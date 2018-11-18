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حوادث

ضبط 3 أشخاص سرقوا محتويات جمعية أهلية بسوهاج

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 02:17 م
ضبط - ارشيفية
ضبط - ارشيفية
مصطفى الرماح
تمكنت مديرية أمن سوهاج من ضبط مرتكبى واقعة سرقة محتويات إحدى الجمعيات الأهلية كائنة بدائرة قسم شرطة أول سوهاج وبحوزتهم أسلحة وطلقات نارية.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة أول سوهاج من المدعو / جمال. أ. م ، 63 سنه "مدير إحدى الجمعيات الأهلية الكائنة بدائرة القسم، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج باكتشافه سرقة بعض من محتويات الجمعية وهى عباره عن (شاشة تليفزيون – ماكينة تصوير- مبلغ مالى وقدره 8600 جنيه، وبعض الأوراق الخاصة بالجمعية) ولا يتهم أحدا بالسرقة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب وقائع "سرقة المساكن"متخذين من دائرة قسم شرطة أول سوهاج لمزاولة نشاطهم الإجرامى ضم كلًا من المدعو/مؤمن. ج. ر، 37 سنه "أمين مخزن" بإحدى الشركات و المدعو/ إسلام. ش. ع، 29 سنه "حاصل على معهد فنى تجارى" ومقيمان بدائرة مركز شرطة أخميم "عامل سابق بالجمعية" و المدعو/عاطف.ص. م، 40 سنه ومقيم ببندر أخميم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزة المتهم الأول فرد روسى محلى الصنع، وعدد 4 طلقات عيار 7.62×39، وكذا شاشة تليفزيون،كما ضبط بحوزة المتهم الثانى مبلغ مالى وقدره 590 جنيها "متبقى من متحصلات السرقة " والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

كما ضبط بحوزة المتهم الثالث ماكينة التصوير المبلغ بسرقتها، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بمضمون ما تقدم، وأضافوا بتخلصهم من الأوراق سالفة البيان بإلقائها بمياه النيل، وأقر الأول بحيازته للسلاح لتأمين عمليات السرقة، وأقر الثانى بإستخدامه للسيارة (ملكه ) لنقل المسروقات .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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