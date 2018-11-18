كرة نارية ضخمة في السماء تثير رعب سكان تكساس

فوجئ سكان ولاية تكساس الأمريكية بكرة نارية عملاقة تضيء سماء الولاية، دون معرفة ماهيتها.



وظهرت كرة نارية هائلة في السماء، وفقًا لمقطع فيديو التقطه سكان عدد من المناطق المختلفة في تكساس ونشرته "أسوشيتد برس" الأمريكية.



وأشارت جمعية "ميتيور" الأمريكية، إلى أن الكرة النارية شوهدت أيضا في ولايتي لويزيانا وأوكلاهوما، مضيفة أنها تلقت أكثر من مئة بلاغ عن الحادث.



فيما أوحت وكالة "ناسا" للفضاء أن هذه الكرة النارية ظاهرة عادية، تنتج عندما يدخل النيزك الغلاف الجوي للأرض ويتبخر.