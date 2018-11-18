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حوادث

3 أشقاء جمعوا 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات في الدقهلية

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 02:20 م
المخدارت
المخدارت
مصطفى الرماح
نجحت مباحث الأموال العامة بالدقهلية وقطاع الأمن العام، فى حصر ممتلكات ثلاثة أشقاء لقيامهم بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى فى تجارة المخدرات حيث قدرت ثرواتهم بـ 90 مليون جنيه.

وأكدت تحريات ومعلومات مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الدقهلية عن قيام محمد . س . م – 39 سنه (محكوم عليه بالإعدام، وغرامة 500 ألف جنيه فى قضية مخدرات ، وسبق إتهامه فى قضيتى " سلاح بدون ترخيص ، خيانة أمانة " ومحبوس حاليًا بإحدى الدول العربية على ذمة قضية تهريب مخدرات) وسعد . س . م – 37 سنه – عاطل – شقيق الأول ( محبوس على ذمة قضية مخدرات، ومحكوم عليه فيها بالإعدام ) وأحمد . س . م – 28 سنه عاطل – شقيق الأول والثانى (محبوس على ذمة قضية مخدرات) وجميعهم من نبروه، بتكوين ثروة طائلة من نشاطهم غير المشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وقيامهم بالتصرف الصورى فى ثرواتهم لذويهم وإنشاء مشروعات محدودة النشاط،كستار لتلك الثروات وإحتفاظهم ببعض الأموال فى صورة وثائق للتأمين على الحياة بأسماء ذويهم بقصد تغيير طبيعة مصدر الأموال.

تم تشكيل فريق عمل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية وتم توثيق السلوك الإجرامى للمتحرى عنهم فى جريمة غسل الأموال بحصر 26 شاحنة مجهزة بثلاجات لنقل البضائع، عقارات ومكاتب إستيراد وتصدير، وثائق تأمين على الحياة، حسابات وشهادات بنكية، أوعية إدخارية بالبنوك بأسمائهم وزوجاتهم وأبنائهم وقدرت إجمالى ثرواتهم الحالية بحوالى 90 مليون جنيه.
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