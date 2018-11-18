رئيس وزراء إثيوبيا يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع مصر

أجرى رئيس وزراء اثيوبيا أبي أحمد مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على هامش الاجتماعات للقمة الإفريقية الاستثنائية المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر، بحسب وكالة الأنباء الاثيوبية "إينا".





وتناول اللقاء سبل دعم العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، إلى جانب بحث عدد من القضايا الأفريقية والدولية.





وأشاد رئيس الوزراء أبي احمد بالتعاون القوي القائم بين البلدين، مؤكدا على أهمية مواصلة تعزيز التعاون متبادل المنفعة بين البلدين، كما اتفق الجانبان على الإسراع في المشاورات الفنية الثلاثية الجارية بين إثيوبيا ومصر والسودان.



