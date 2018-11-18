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أخبار العالم

رئيس وزراء إثيوبيا يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع مصر

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 02:15 م
رئيس وزراء اثيوبيا
رئيس وزراء اثيوبيا مع الدكتور مصطفى مدبولي
رحيم يسري
أجرى رئيس وزراء اثيوبيا أبي أحمد مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على هامش الاجتماعات للقمة الإفريقية الاستثنائية المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر، بحسب وكالة الأنباء الاثيوبية "إينا". 

وتناول اللقاء سبل دعم العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، إلى جانب بحث عدد من القضايا الأفريقية والدولية.

وأشاد رئيس الوزراء أبي احمد بالتعاون القوي القائم بين البلدين، مؤكدا على أهمية مواصلة تعزيز التعاون متبادل المنفعة بين البلدين، كما اتفق الجانبان على الإسراع في المشاورات الفنية الثلاثية الجارية بين إثيوبيا ومصر والسودان.

وتتمتع إثيوبيا ومصر بعلاقات ممتازة على مستوى الدولة والقيادة، واتفق الجانبان أيضًا على تقريب هذه العلاقة الممتازة إلى علاقات اعلى مستوى بين الشعبين.
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