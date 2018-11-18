عمرو الجنايني: 180 ألف دولار قيمة جوائز بطولة بلاك بول للإسكواش

كشف عمرو الجنايني العضو المنتدب للبنك التجاري الدولي عن قيمة جوائز بطولة بلاك بول للإسكواش والتي تقدر بـ 180ألف دولار.





وخلال كلمته في المؤتمر الصحفي للبطولة مازح عمرو الجنايني الحضور قائلا: مش هتكلم عن الزمالك، وذلك بالإشارة إلى كونه عضو مجلس إدارة سابق للقلعة البيضاء.





وتعد هذه البطولة هي الاغلى ويتم تنظيمها بالتعاون مع منظمة اللاعبين المحترفين PSA وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وذلك في الفترة من ٣ إلي ٩ ديسمبر المقبل وذلك على ملاعب نادي بلاك بول البالغ عددها ١٩ ملعبا.



