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رياضة

عمرو الجنايني: 180 ألف دولار قيمة جوائز بطولة بلاك بول للإسكواش

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 03:44 م
صدى البلد
ريهام بكير
كشف عمرو الجنايني العضو المنتدب للبنك التجاري الدولي عن قيمة جوائز بطولة بلاك بول للإسكواش والتي تقدر بـ 180ألف دولار.

وخلال كلمته في المؤتمر الصحفي للبطولة مازح عمرو الجنايني الحضور قائلا: مش هتكلم عن الزمالك، وذلك بالإشارة إلى كونه عضو مجلس إدارة سابق للقلعة البيضاء.

وتعد هذه البطولة هي الاغلى ويتم تنظيمها بالتعاون مع منظمة اللاعبين المحترفين PSA وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وذلك في الفترة من ٣ إلي ٩ ديسمبر المقبل وذلك على ملاعب نادي بلاك بول البالغ عددها ١٩ ملعبا.

وتعتبر هذه البطولة واحدة من أهم سبع بطولات علي مستوي العالم وضمن تصنيف بلاتينيوم و يتنافس عليها 48 لاعبا يمثلون 20 دولة بمشاركة نجوم مصر الدوليين في اللعبة.
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