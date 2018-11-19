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حوادث

تحرير 543 مخالفة مرافق وإشغالات و57 قضية تموينية بطنطا والمحلة

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 12:33 م
صورة أرشيفية - حملات
صورة أرشيفية - حملات أمنية
أحمد علي
شنت الاجهزة الامنية بمديرية أمن طنطا، حملة أمنية مكبرة لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية، وأسفرت جهوها عن ضبط 543 مخالفة مرافق وإشغالات و57 قضية تموينية جاهزه بشوارع طنطا والمحلة وذلك فى إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي ومواجهة الخارجين على القانون على مستوى المحافظة .

فيما تلقى كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من حكمدار مديرية الأمن يفيد بنتائج الحملات الأمنية التى أسفرت فى مجال ضبط القضايا التموينية حرر عدد (57) قضية متنوعة بينما فى مجال ضبط قضايا المرافق العامة حرر (144) محضر إشغال للمخالفين بالطريق العام و (182) محضر حالة رفع إشغال بالطريق العام و(101) فرش عشوائى لبيع الخضر و الفواكه و (3) تنده وسقيفه بدون ترخيص و (17) إزالة غرزة ومقهى بدون ترخيص و (4) محاضر مبانى مخالفة و (3) قرارات إدارية وهندسية و (7) عربة يدوية وكاروو (92) إزالة حاجز خرسانى وحديدى مقام بالطريق العام وحررت المحاضر وباشرت النيابات المختصة للتحقيق .
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