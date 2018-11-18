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تعليم

رئيس روتارى نيو تاون: النادي يهدف للنهضة بالتعليم

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 03:52 م
صدى البلد
كريم ناصر
أقام نادى روتارى "نيو تاون" اليوم بجامعة حلوان معرض خيرى للملابس يهدف لدعم الطلاب غير القادرين على دفع المصروفات ولدعم فصول محو الأمية للمساعدة على النهضة بالعملية التعليمة.

قالت "ماجدة الصباحى" رئيس النادى ان المعرض يقام مرتين بالعام لعرض الملابس الصيفية والشتوية والاشغال اليديوية، وأنه يتم جمع الملابس عن طريق تبرعات يتم جمعها من الاعضاء والأقارب. 

ويتم تطعيم المعرض ببعض الملابس الجديدة . وتتراوح اسعار الملابس بالمعرض من خمس جنيهات وخمسين جنيهًا، وأنه يتم تخصيص آخر يومين للمعرض للعاملين بالجامعة موضحة ان من اهم اهداف نوادى الروتارى النهوض بالتعليم وأن الأرباح تذهب لفصول محو الأمية والطلبة غير القادرين.
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