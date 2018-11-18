رئيس روتارى نيو تاون: النادي يهدف للنهضة بالتعليم

أقام نادى روتارى "نيو تاون" اليوم بجامعة حلوان معرض خيرى للملابس يهدف لدعم الطلاب غير القادرين على دفع المصروفات ولدعم فصول محو الأمية للمساعدة على النهضة بالعملية التعليمة.





قالت "ماجدة الصباحى" رئيس النادى ان المعرض يقام مرتين بالعام لعرض الملابس الصيفية والشتوية والاشغال اليديوية، وأنه يتم جمع الملابس عن طريق تبرعات يتم جمعها من الاعضاء والأقارب.



