أحلام في أحدث جلسة تصوير جديدة.. صور

شاركت الفنانة الإمارتية أحلام متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الإنستجرام، بمجموعة من صورها فى أحدث جلسة تصوير لها، لطرحها اغنيتها الجديدة "احلف" وذلك عبر صفحتها على موقع "يوتيوب".



وأطلت أحلام خلال جلسة التصوير بفستان جذاب باللون البرتقالي الفاتح، وتميز التصميم بنوع القماش القطيفة السادة، وانتعلت صندل ذات كعب عال اتسم بالسيور الرفيعة.



واعتمدت على المكياج الذي ارتكز على الألوان الوردية، فيما اختارت تسريحة شعر بسيطة من أنامل المصففة الشعر وحيدة، وأكملت إطلالتها بأقراط وعقد ألماس.

