ردود أفعال على مشاركة أبو ستيت بندوة بالجامعة الألمانية حول صناعة الأغذية بمصر.. نقيب الفلاحين: التكنولوجيا أساس التنمية الزراعية.. ورئيس الاتحاد: يجب التعاون مع وزارتي التعليم لإحداث نهضة حقيقية

نقيب الفلاحين: التعليم الحديث أساس التنمية الزراعية في مصر

يجب الاتجاه نحو وضع خريطة زراعية محكمة اتحاد الفلاحين: على الزراعة التعاون مع وزارتي التعليم لخدمة الزراعة





أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، أن بداية التفكير فى برنامج أكاديمى يجمع بين الهندسة والزراعة، كانت بالتحاور مع الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، عندما كنت أمينا لمجلس الجامعات الخاصة، مشيرا إلى أنه شهد العديد من الاجتماعات خلال فترة رئاسته للمجلس لوضع الإطار العام للبرنامج الأكاديمى الذى يجمع بين التصنيع الغذائى والهندسة والعلوم الأساسية.





وأضاف "أبو ستيت"، في كلمته خلال جلسة استماع صناعة الأغذية فى مصر التى تنظمها الجامعة الألمانية بالقاهرة أمس، السبت، أنه يوجد برنامج أكاديمي بكلية الزراعة جامعة القاهرة، يساعد خريجوه بأن يكون لديهم فكرة جيدة عن الغذاء والعلوم الأساسية المرتبطة بالصناعات الغذائية مثل الكيمياء والصناعة وإنتاج المحاصيل ولكن لا يكون لديه خبرة جيدة فى الميكانيكا أو الكهرباء وغيرها من مكونات الخلفية الهندسية.





وأوضح وزير الزراعة، أنه على الجانب الآخر فإن خريج الهندسة بالأقسام المختلفة يعمل فى المصانع الخاصة بالتصنيع الغذائي دون معرفة جيدة بالغذاء الذى يتم تصنيعه بالأداء أو كيفية التعامل مع الغذاء من الناحية الكيميائية والميكروبيولوجية وتعظيم المخرج منه والحفاظ عليه، مؤكدا أن التفكير كان فى برنامج دراسى بينى يجمع فيه الخريج برنامج هندسة التصنيع الغذائى، ويستطيع الدارس من خلال البرنامج الجمع بين الخلفية الزراعية والعلوم الهندسية ومدته 5 سنوات ويتخرج الطالب منه حاصلا على لقب مهندس.





وأشار إلى أن خريج هذا البرنامج يجمع بين الخلفية الزراعية للأغذية وتصنيعها والجوانب الهندسية الخاصة بعملية الإنتاج بداية من الزراعة نفسها والمواصفات العالمية لهذه الصناعة، متابعا: "تم إخراج الموضوع فى صورة جيدة وقابلة للنقاش والحوار حتى بعد أن يتم التوافق على هذا البرنامج الأكاديمى ومواصفات الخريج لتكون مناسبة لمواصفات الخريج العالمى وسعيد للغاية بجلسة الاستماع اليوم".





وتابع: "لم أتوقع مشاركة كل هؤلاء الخبراء لإبداء مناقشاتهم الثرية فى إعداد هذا البرنامج الجديد من نوعه ولم يسبق إعداد برنامج مثله لتخريج مهندس بخلفية زراعية هندسية من قبل ونحتاج لسماع آراء الخبراء وأفكارهم بالنسبة لمحتوى المقررات وعددها ومحتواها التعليمى والمخرجات التعليمية المستهدفة بحيث إن خريج هذا البرنامج سيكون الطلب عليه كبير للغاية فى مصر وخارجها لأن البرامج البينية تستشرف آفاق المستقبل بشكل حقيقى ومهم للتصنيع الغذائى والحاصلات الزراعية بصفة عامة".





وعقب هذه المشاركة ، استطلع موقع "صدى البلد" آراء عدد من قيادات نقابة الفلاحين للكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.





في البداية، أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، أنه يجب على المسئولين في مصر وضع التعليم في المرتبة الأولى من حيث الاهتمام وأن خريج كليات الزراعة يجب أن تكون لديه خبرات من التعليم بدرجة كبيرة عن كل شئ في الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وطبيعة الأراضي.





واضاف أبو صدام خلال تصريحات لـ صدى البلد أن معظم الخريجين خلال تلك الفترة والفترات التي سبقتها يدخلون في سوق العمل بدون خبرات كافية من التعليم مؤكدا أن التعليم والأساليب الحديثة هي أساس للتنمية الزراعية في مصر.





وتابع نقيب عام الفلاحين، أنه في مصر نفتقر إلى التعليم الزراعي الحديث فيجب على المسئولين الاتجاه نحو تطبيق الأساليب الحديثة في الزراعة واستخدام التكنولوجيا والمعدات الحديثة مع ضرورة الاتجاه نحو وضع خريطة زراعية محكمة.





من جانبه، أكد محمد فرج رئيس إتحاد الفلاحين ، أنه يجب أن تعمل وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، على تطوير التعليم الزراعي واستخدام أساليب التعليم الحديثة حتى يكون هناك خريجين على كفاءة عالية وخبرات كبيرة.





وأضاف فرج، أن جميع الاتفاقيات والمقترحات التي تقدمت بها وزارة الزراعة ونوقشت يجب البدء والسعي في تطبيقها على أرض الواقع.



