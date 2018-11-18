اتحاد الصحفيين العرب يدين اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسيرة السلمية للصحفيين

ادان الاتحاد العام للصحفيين العرب بشدة، اليوم / الأحد / الاعتداء الغاشم الذي ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المسيرة السلمية للصحفيين الفلسطينيين والعرب والدوليين، والتي شارك فيها أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب .



وأسفلر هذا الاعتداء الغاشم عن إصابة نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، بقنبلة غاز مباشرة في كتفه، بالإضافة إلى سبعة مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي، وأعداد أخرى أصيبوا بقنابل الغاز التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي .



واكد الاتحاد العام للصحفيين العرب تضامنه مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين في الدفاع عن الصحفيين وحرية الإعلام، داعيا جميع المنظمات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان إلى الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف استهداف الصحفيين الفلسطينيين، وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم والاعتداءات والانتهاكات من العقاب، وضرورة مواصلة الجهود لرفع الحصانة عنهم تمهيدًا لمحاكمتهم على هذه الجرائم.



وأكد الاتحاد العام للصحفيين العرب أنه يعتبر أن هذه الاعتداءات الوحشية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي بمثابة عدوان سافر على صحفيي العالم، واستهتار بكل المواثيق والأعراف الدولية، وانتهاك صارخ لحق الصحفيين في العمل والتحرك الحر في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف.



