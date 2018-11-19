البحوث الإسلامية تكشف عن 4 أمور عجيبة حدثت عند مولد رسول الله

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد في الكتاب والسُنة النبوية الشريفة، أن هناك أربعة أمور خارقة للعادة حدثت قبل بعثة رسول الله محمد –صلى الله عليه وسلم-.





وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن هناك أربع إرهاصات لمولد الرسول –صلى الله عليه وسلم-، أولها ارتجاج إيوان كسرى فسقطت أربع عشرة شرفة من شرفاته، وثانيها أن نار فارس خمدت والتي لم تخمد منذ ألف سنة.



