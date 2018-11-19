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ديني

البحوث الإسلامية تكشف عن 4 أمور عجيبة حدثت عند مولد رسول الله

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 09:01 ص
مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية
أمل فوزي
قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد في الكتاب والسُنة النبوية الشريفة، أن هناك أربعة أمور خارقة للعادة حدثت قبل بعثة رسول الله محمد –صلى الله عليه وسلم-.

وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن هناك أربع إرهاصات لمولد الرسول –صلى الله عليه وسلم-، أولها ارتجاج إيوان كسرى فسقطت أربع عشرة شرفة من شرفاته، وثانيها أن نار فارس خمدت والتي لم تخمد منذ ألف سنة.

وأضاف: وثالثها أن غاضت بحيرة ساوة أي جف ماؤها، ورابعًا طلع نجم أحمد الذي وُلِدَ به «نجم لامع في السماء له خصائص تختلف عن غيره من النجوم»، منوهًا بأن الإرهاصة هي: أَمرٌ خارق للعادة يظهره الله لنبيّ قبل بعثته.
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