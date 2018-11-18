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ثقافة

انطلاق دبلومة التسويق الإلكتروني بمكتبة مصر الجديدة اليوم

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 03:41 م
صدى البلد
طارق موسى
انطلقت اليوم "الأحد ، فعاليات دبلومة التسويق الالكترونى التى تنظمها مكتبة مصر الجديدة لمدة 45 يوما، يتدرب خلالها الشباب، بمنهج محدث لعام 2018، يتناول فيه المدرب محمد جمال خبير التسويق الرقمى، كيفية تسويق المنتجات والخدمات والمعلومات بأكثر الطرق فاعلية من خلال شبكة الإنترنت، بمعدل محاضرتين فى الاسبوع .

وقال الدكتور نبيل حلمى امين عام جمعية مصر الجديدة، إن الدبلومة تهدف إلى تأهيل المتدرب ليصبح مسوقا الكترونيا ناجحا، يحصل بعدها على شهادة معتمدة في التسويق الالكتروني.

وأكد أن التسويق الإلكتروني أصبح يتربع على عرش التسويق دون منازع، رغم أن هذه التقنية لا يتجاوز عمرها بضعة أعوام ولكنها لاقت رواجا لا مثيل له عند مختلف طبقات المجتمع وفئاته، منوها بأنه انطلاقا من تفاعل جمعية مصر جديدة مع التقنيات والأساليب الحديثة فى كافة المجالات تنظم تلك الدورة بالتعاون مع مدربين أكفاء لهم باع طويلة فى هذا المجال.
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