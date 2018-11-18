تيريزا ماي تلتقي رئيس المفوضية الأوروبية في بروكسل لمناقشة أوضاع البريكست

صرحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بأنها ستسافر إلى بروكسل خلال الأسبوع الجاري لمقابلة رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر؛ لمناقشة الأوضاع حول اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وذلك في ظل الأحداث الجارية المتوترة في الداخل البريطاني بسببه.



وأضافت ماي - في تصريحات نقلتها شبكة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم /الأحد/ - أنه لايزال هناك الكثير من الموضوعات التي سيتم مناقشتها حول (البريكست).. مشيرة إلى أنه لن تتم الموافقة على جانب واحد دون الموافقة كافة الجوانب المتعلقة بالاتفاق.

وأوضحت أنها على علم بأن طلبات سحب الثقة منها في البرلمان لم تصل إلى 48 خطابا حتى الآن، وهو العدد المطلوب لإجراء التصويت على سحب الثقة منها.



يذكر أن حكومة ماي تشهد تخبطا، وذلك عقب استقالة 3 وزراء من حكومتها يوم الخميس الماضي؛ احتجاجا على مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، التي قدمتها ماي يوم الأربعاء الماضي.

