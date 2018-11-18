ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 3 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة بالقليوبية

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 03:42 م
صدى البلد
مصطفى الرماح
تمكن ضباط مديرية أمن القليوبية من ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بانتحال صفة رجال شرطة وبحوزتهم طبنجة صوت.

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة العبور بالقليوبية بلاغا من عصام. ع، 54 سنة "موظف بإحدى شركات صناعة الملابس" ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بحضور ثلاثة أشخاص أحدهم يرتدى الملابس الأميرية لمقر الشركة محل عمله الكائنة بدائرة القسم، وإدعائهم بأنهم لجنة من الإدارة العامة للحماية المدنية.

وتبين بالانتقال والفحص أنه حال تواجد المبلغ بمقر عمله فوجئ بقيام كلا من هانى. م. ع، مقيم بدائرة مركز شرطة بنها، وبحوزته طبنجة صوت، ومحمد.م.ع، عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة، مطلوب التنفيذ عليه فى قضيتي "تبديد- ضرب"، وعرفه. م. ن، "عاطل" وسبق اتهامه فى قضية "سرقة مسكن"، بالحضور لمقر الشركة المشار إليها.

وأشارت التحريات إلى أن قيام الأول والثانى توجها إلي إلى المبلغ بإدعاء أنهم لجنة من الحماية المدنية للتفتيش على المصانع، وطلبوا تراخيص الحماية المدنية للشركة، وكذا الإطلاع على كافة أجهزة الإطفاء داخلها، وانتظر الثالث خارج الشركة مستقلًا السيارة رقم "ج ر ج 814، وباستعلام المبلغ من قسم الحماية المدنية بالعبور لارتيابه فى أمرهم قرروا أنهم غير تابعين لهم فقام بالإبلاغ عنهم .. وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وبتطوير مناقشتهم اعترف المتهمون بالتوجه للمصانع الآتية مصنع أحذية جلدية كائن بالمنطقة الصناعية الأولى ملك محمود.م. س وتحصلوا من مسئولي الأمن على 3 أحذية جلدية، (تم ضبطهم بالسيارة المشار إليها و باستدعاء مدير المصنع ومناقشته أقر مضمون ما أسفر عنه الفحص)، ومصنع لتجهيز الملابس الجينز بالمنطقة الصناعية الأولى ملك خالد.ح.أ تقابلوا مدير الحسابات بالمصنع وسلمهم مبلغ 200 جنيه وانصرفوا عقب ذلك وبمناقشة مدير المصنع قرر مضمون ما أسفر عنه الفحص (تم ضبط المبلغ المالى بحوزة المتهم الأول) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
loading...

ترشيحاتنا

العامري فاروق لـ الخطيب: إن شاء ترجع بالسلامة

تبرع لبنائها عبدالناصر وحضر افتتاحها السادات.. حكاية 50 عامًا من تأسيس الكنيسة المرقسية

الاتحاد الإسباني يصالح الغندور بعد أزمة مونديال 2002.. صور

إصابة 10 أشخاص في هجوم بحمض الهيدروكلوريك على مقهى في فرنسا

إطلالة هيفاء وهبي الجريئة تكلفها 20 ألف جنيه.. صور

ليبرمان يفتح النار على حكومة الاحتلال ويدعو لإجراء انتخابات مبكرة

وينتر بوكس .. آخر تقاليع هدايا الفيس بوك للشتاء

الجيزة تدعم الأسوار الحديدية بمحور صفط بحواجز إضافية.. صور

شاهد.. القوى العاملة تعلن عن وظائف جديدة بالقطاع الخاص

شاهد.. قصة عامل مدرسة أصبح مديرها

البترول: طرح بنزين 87 بالأسواق.. قريباً

إسرائيل تحصل على مقاتلات أمريكية متطورة كانت من نصيب قطر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس مجلس الدولة يبدأ زيارة للمملكة العربية السعودية

5 صور أهدتها ياسمين عبد العزيز لمنى زكي في عيد ميلادها الـ42

شاهد.. تركيب محول كهرباء جديد بشمال الأقصر.. صور

القنصل الفرنسي يتفقد المناطق الأثرية بالأقصر.. صور

محافظ الدقهلية: قوائم انتظار لإقامة مشروعات جديدة بالمناطق الصناعية

فيديو

ماكرون: اتخذنا قرارا بتجاوز الاختلافات بين شعوب القارة الأوروبية
ذكاء طفل يبهر أحمد حلمي في نجوم صغار.. فيديو
براعة طفل صغير في التمثيل أمام أحمد حلمي.. فيديو
الأرصاد: استقرار في حالة الطقس لمدة 72 ساعة وفرص لسقوط الأمطار
شاهد.. مزار يحول أثاث العرائس الخشبية لقطع صدفية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟