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البحوث البيئية تكشف أهمية التنوع البيولوجي لاستمرار حياة الإنسان.. فيديو

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 03:49 م
صدى البلد
توك شو
قال الدكتور عبد المسيح سمعان، عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية، إن كل دول العالم تقدم صفوة بحوثهم في مجال التنوع البيولوجي بمؤتمر التنوع البيولوجي، وذلك لان بدون هذا التنوع يتوقف العالم عن الاستمرار. 

كشف "سمعان" خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري" عبر فضائية "mbc مصر2"، اليوم الأحد، عن أهمية التنوع البيولوجي للإنسان؛ حيثُ إن غذاء الإنسان يأتى من النبات والحيوان،ولو حدث أنقراض لهذه النباتات والحيوانات لم يتمكن الإنسان من الاستمرار.

وأشار "عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية"، إلى أن الصناعة والدواء تعتمد أيضًا علي التنوع البيولوجي لأن موارد الصناعة الأساسية من الأخشاب واللبابة والمواد الخام، دون هذه الخامات تتوقف الصناعة،لافتًا إلى أن الدواء يصنع من النباتات. 

ولفت إلى أن مصر حصلت على تنظيم مؤتمر التنوع البيولوجي بدبلوماسيتها وسط طلبات لتنظيمه من عدة دول، مؤكدًا أن المؤتمر فى مصر دليل على الاستقرار والأمان وتوصياته ملزمة لجميع الأعضاء، مشيرًا إلى أن المؤتمر يحضره أكثر من 6 ألاف شخص وبمشاركة 196 دولة.
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