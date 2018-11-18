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رياضة

رواد تويتر يحتفلون بعقد قران تريزيجيه

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 03:50 م
صدى البلد
منار نور
احتفل رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر، بعقد قران محمود تريزيجية لاعب منتخب مصر ونادي قاسم، أمس "السبت" فى حفل عائلى.

ولذلك دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" #تريزيجيه، وتصدر قائمة الأكثر تداولًا عبر "تويتر" وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين.

وجاءت تغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر احتفلا بعقد قران "#تريزيجيه الف مبروك يا عالمي ..انت وصلاح ف حتة تاني والله".

وغرد آخر: "ايه الحلاوة والطعامة دي ياحلاوتكم #تريزيجيه".

وتابع آخر: "الف مبروك يا احلي عريس ف مصر #تريزيجيه".

وكان تريزيجيه قد سجل هدفًا فى المبارة التى فاز فيها منتخب مصر على تونس، بنتيجة 3 – 2، التي جمعتهما مساء الجمعة بملعب "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.
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