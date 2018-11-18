ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

حي الهرم ينظم مبادرة لاستخراج بطاقات الرقم القومي مجانا للسيدات.. غدا

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 03:44 م
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
محمد الصاحى
ينظم حي الهرم بمحافظة الجيزة، برئاسة العميد هاني رضا، مبادرة اعتبارا من غد الاثنين لاستخراج بطاقات الرقم القومي مجانا للسيدات، وتشمل بطاقات بدل فاقد، وتغيير بيانات، وتجديد أول مرة دون أي مقابل.

تأتي تلك المبادرة تحت إشراف الدكتورة نجلاء عبدالهادي، مساعد رئيس الحي للأمومة والطفولة، وبرعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لمساعدة الأسر في محافظة الجيزة تقديم الدعم لتمكينهم من تحديث وتجديد بطاقات الرقم القومي.

وأكدت الدكتورة نجلاء عبدالهادي، أنه على السيدات اللاتي يرغبن في استخراج بطاقات الرقم القومي مجانًا التوجه بدءًا من غدٍ الإثنين، إلى قاعة المناسبات بجوار مسجد زمزم وفيلا الشعراوى أسفل الدائرى بمدخل كفر غطاطى بنطاق الحي.
loading...

ترشيحاتنا

5 صور أهدتها ياسمين عبد العزيز لمنى زكي في عيد ميلادها الـ42

ممدوح عباس يوجه رسالة مؤثرة لمحمد صلاح

شوبير يكشف عن مهام سيد عبد الحفيظ بجهاز الأهلي وأزمة غالي.. فيديو

أمن السويس يكثف جهوده للقبض على سفاح البنات

صحيفة سعودية تكشف مفاجأة عن أصدقاء خاشقجي

الجيزة تدعم الأسوار الحديدية بمحور صفط بحواجز إضافية.. صور

فيديو يعكس التسامح الدينى فى مصر

الكاف يحسم صدارة المجموعة لـ تونس على حساب مصر بالتصفيات الإفريقية

البورصة تربح 11.8 مليار جنيه بفضل تعاملات المصريين والعرب

شاهد.. قصة عامل مدرسة أصبح مديرها

العثور على زوجين مذبوحين داخل شقتهما بروض الفرج

إصابة 10 أشخاص في هجوم بحمض الهيدروكلوريك على مقهى في فرنسا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس مجلس الدولة يبدأ زيارة للمملكة العربية السعودية

5 صور أهدتها ياسمين عبد العزيز لمنى زكي في عيد ميلادها الـ42

شاهد.. تركيب محول كهرباء جديد بشمال الأقصر.. صور

القنصل الفرنسي يتفقد المناطق الأثرية بالأقصر.. صور

محافظ الدقهلية: قوائم انتظار لإقامة مشروعات جديدة بالمناطق الصناعية

فيديو

ماكرون: اتخذنا قرارا بتجاوز الاختلافات بين شعوب القارة الأوروبية
ذكاء طفل يبهر أحمد حلمي في نجوم صغار.. فيديو
براعة طفل صغير في التمثيل أمام أحمد حلمي.. فيديو
الأرصاد: استقرار في حالة الطقس لمدة 72 ساعة وفرص لسقوط الأمطار
شاهد.. مزار يحول أثاث العرائس الخشبية لقطع صدفية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟