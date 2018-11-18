حي الهرم ينظم مبادرة لاستخراج بطاقات الرقم القومي مجانا للسيدات.. غدا

ينظم حي الهرم بمحافظة الجيزة، برئاسة العميد هاني رضا، مبادرة اعتبارا من غد الاثنين لاستخراج بطاقات الرقم القومي مجانا للسيدات، وتشمل بطاقات بدل فاقد، وتغيير بيانات، وتجديد أول مرة دون أي مقابل.



تأتي تلك المبادرة تحت إشراف الدكتورة نجلاء عبدالهادي، مساعد رئيس الحي للأمومة والطفولة، وبرعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لمساعدة الأسر في محافظة الجيزة تقديم الدعم لتمكينهم من تحديث وتجديد بطاقات الرقم القومي.



وأكدت الدكتورة نجلاء عبدالهادي، أنه على السيدات اللاتي يرغبن في استخراج بطاقات الرقم القومي مجانًا التوجه بدءًا من غدٍ الإثنين، إلى قاعة المناسبات بجوار مسجد زمزم وفيلا الشعراوى أسفل الدائرى بمدخل كفر غطاطى بنطاق الحي.