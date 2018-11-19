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ديني

تعرف على صيغة للدعاء بها يستجيب الله تعالى لك ويقضي حاجتك

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 07:06 ص
الدعاء
الدعاء
أمل فوزي
قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن السلف الصالح، أنهم بلغوا عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، وأرشدونا إلى صيغة للدعاء مستجابة، لا يردها الله سبحانه وتعالى.

وأوضح "البحوث الإسلامية" عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هناك صيغة للدعاء أوصى بها السلف الصالح، تجعل الله يستجيب الدعاء، وهي أن يبدأ الدعاء بالصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- ثم يسأل الله تعالى حاجته، ثم يختم دعاءه بالصلاة على النبي الكريم –صلى الله عليه وسلم-.

واستشهد بما ورد عن أبو سليمان الداراني -رضي الله عنه-، أنه قال: "مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ حَاجَتَهُ فَلْيَبْدَأْ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْيَسْأَلْ حَاجَتَهُ وَلْيَخْتِمْ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْبُولَةٌ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَكْرَمُ أَنْ يَرُدَّ مَا بَيْنَهُمَا".
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