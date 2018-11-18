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دبلوماسي: الجندي المصري مشهود له بالحرفية والانضباط .. فيديو

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 03:41 م
صدى البلد
توك شو
قال علي الحفني، نائب وزير الخارجية الأسبق، إن تقدير دول حفظ السلام للدور المصري في عمليات القوات جاء في محله، بإعتبار مصر من أكبر 10 دول في العالم التي تساهم بقواتها في عمليات حفظ السلام ولا تقتصر فقط على القارة الافريقية.

وأضاف "الحفني" خلال مداخلة هاتفية له بفضائية extra news، اليوم الأحد، أن الجندي المصري سواء من الشرطة أو القوات المسلحة مشهود له بالحرفية والانضباط وأن لديه من الخبرات السابقة والمتراكمة ما يمكن أن يقدمه في هذا المجال.

وتابع أنه منذ إنشاء مركز القاهرة للتدريب حفظ السلام والدبلوماسية الوقائية تم توفير الآلاف من فرص التدريب سواء علي حفظ او صنع السلام أو إدارة مرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

وأوضح "الحفني" أن مصر قد شاركت في عضو دائم مجلس الأمن القومي عام 2015/2016، وناقشت خلال مشاركتها القضايا المتعلقة بالأوضاع في القارة الافريقية ومكافحة الإرهاب، والفكر المتطرف وأثره على مستوى العالم.

وأشار إلى ان رئاسة مصر الاتحاد الافريقي يمثل فرصة أخرى لإظهار الجهد المصري المتميز والمستمر منذ العقود السابقة، مؤكدا أنه من الضروري تركيز مصر أثناء توليها لرئاسة الاتحاد الافريقي على التنمية المستدامة والتوظيف الأمثل لاستثمارات الدول الافريقية مع دول الصين واليابان والهند وغيرهم من اجل استكمال البنية الاساسية.
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