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تعليم

وزير التعليم العالي يبحث التعاون الطبي مع منظمة رؤساء الشركات الفرنسية

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 03:42 م
صدى البلد
عمرو ممدوح

استقبل د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى اليوم، وفدًا من منظمة رؤساء الشركات الفرنسية (MEDEF) برئاسة لامين جاربى رئيس اتحاد المستشفيات الخاصة بفرنسا، بحضور د.محمود المتينى عميد كلية طب جامعة عين شمس، ود. كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك بمقر الوزارة.

وأكد الوزير، على أهمية الاستفادة من التجربة الفرنسية فى مجال الرعاية الصحية والطبية والتأمين الصحى بما يساهم فى النهوض بالمنظومة الصحية فى مصر، وخاصة فى ظل العلاقات التاريخية المثمرة التى تربط بين مصر وفرنسا.

استعرض الوزير، القدرة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية فى مصر والخدمات الصحية التى تقدمها، مشيرًا إلى أن هناك 110 مستشفى جامعى تخدم 18 مليون مريض، و3 ملايين حالات حرجة، لافتًا إلى الدور المحورى للمستشفيات الجامعية فى النهوض بالنظام الصحى فى مصر بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة، مؤكدًا أهمية التعاون مع الجانب الفرنسى فى النهوض بالمستشفيات الجامعية وخاصة فى مجالات التدريب، والاستفادة من الخبرة الفرنسية فى مجال استخدام الأنظمة التكنولوجية الحديثة بالمستشفيات؛ بما يساهم فى تحقيق خدمة صحية ذات جودة عالية.

تناول اللقاء بحث آليات التعاون بين الجانبين فى مجالات تطوير النظام الصحى المصرى، والتعليم الطبى، والتأمين الصحى، وتدريب هيئات التمريض فى مصر فى ضوء الاستفادة من التجربة الفرنسية فى هذا المجال، وتبادل الخبرات مع مختلف الجامعات المصرية والمستشفيات التابعة لها، وإمكانية المساهمة فى توفير الأجهزة والمعدات الطبية للمستشفيات الجديدة فى محافظات الوادى الجديد وحلايب وشلاتين والبحر الأحمر.

ومن جانبه أكد وفد منظمة رؤساء الشركات الفرنسية حرصهم على التعاون مع مصر من أجل النهوض بالمنظومة الصحية خاصة فى إطار المبادرة المصرية لتطوير الأداء بمختلف مجالات الصحة، مشيرًا إلى بعض نماذج التعاون الناجحة مع جامعات القاهرة وعين شمس وأسيوط.

حضر اللقاء جون باتريك لاجونشير المستشار الخاص لوزير الخارجية الفرنسى فى مجال تصدير المنتجات والخدمات الصحية الفرنسية ورئيس مجموعة مستشفى سان جوزيف، وفريدريك فان روكيجهيم المدير السابق للصندوق الفرنسى الوطنى للصحة ومدير شركة التأمين للمغتربين، ودومنيك كارلاك نائب رئيس منظمة رؤساء الشركات الفرنسية ورئيس مجلس إدارة الشركة الاستثمارية للتمويل والابتكار، بالإضافة إلى 20 من ممثلى منظمة رؤساء الشركات الفرنسية العاملة فى المجال الصحى.

جدير بالذكر أن منظمة رؤساء الشركات الفرنسية تعمل فى مجال الصحة، وتشارك بأنشطة استثمارية فى مصر مع مختلف الجهات الطبية والصحية.

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