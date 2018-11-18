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محافظات

مكتبة دمنهور تفتح أبوابها أمام الرحلات المدرسية.. صور

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 03:57 م
مكتبة دمنهور تفتح
مكتبة دمنهور تفتح أبوابها أمام الرحلات المدرسية
جمالات الدمنهورى
استقبلت مكتبة مصر العامة بدمنهور، رحلة لتلاميذ مدرسة سنابل رشدي الدولية تضم 83 تلميذًا، والتى تعتبر أول مدرسة دولية بدمنهور تدرس المنهج البريطانى، لزيارة أحد المنابر الثقافية الهامة بمحافظة البحيرة، للاطلاع على الأنشطة الثقافية، و التعليمية للمكتبة، وذلك تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ الأقليم .

قام تلاميذ مدرسة سنابل، بمشاهدة أحد أفلام الكرتون بسينما الأطفال بقاعة المؤتمرات بالمكتبة، ثم تجولوا بالمكتبة بزيارة مبنى الأنشطة، لتعلمهم كيفية الاستفادة من الخامات المستهلكة في تصميم  شكل "حصالة منزلية"، ليتم الحصول عليها كهدية تذكارية من المكتبة .

كما زار التلاميذ قاعة الرسم بالمكتبة، والاستفادة من خبرات المتخصصين بالقاعة في تعلم الرسم والتلوين، لينتقلوا الي مكتبة "الطفل" بالمبني الرئيسي، ليشاركوا في ورشة "حكي"، تزيد من قدراتهم في التركيز، وحثهم علي التفاعل، والمشاركة، حيث أجريت لهم مسابقة بواسطة لعبة ذكاء، وتنشيط الانتباه، بالاعتماد علي أزرار ملونة، مع الإجابة عن بعض الأسئلة .
مكتبة دمنهور تفتح أبوابها أمام الرحلات المدرسية.. صور
مكتبة دمنهور تفتح أبوابها أمام الرحلات المدرسية.. صور
مكتبة دمنهور تفتح أبوابها أمام الرحلات المدرسية.. صور
مكتبة دمنهور تفتح أبوابها أمام الرحلات المدرسية.. صور
مكتبة دمنهور تفتح أبوابها أمام الرحلات المدرسية.. صور
مكتبة دمنهور تفتح أبوابها أمام الرحلات المدرسية.. صور
مكتبة دمنهور تفتح أبوابها أمام الرحلات المدرسية.. صور
مكتبة دمنهور تفتح أبوابها أمام الرحلات المدرسية.. صور
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