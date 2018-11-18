مكتبة دمنهور تفتح أبوابها أمام الرحلات المدرسية.. صور

استقبلت مكتبة مصر العامة بدمنهور، رحلة لتلاميذ مدرسة سنابل رشدي الدولية تضم 83 تلميذًا، والتى تعتبر أول مدرسة دولية بدمنهور تدرس المنهج البريطانى، لزيارة أحد المنابر الثقافية الهامة بمحافظة البحيرة، للاطلاع على الأنشطة الثقافية، و التعليمية للمكتبة، وذلك تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ الأقليم .





قام تلاميذ مدرسة سنابل، بمشاهدة أحد أفلام الكرتون بسينما الأطفال بقاعة المؤتمرات بالمكتبة، ثم تجولوا بالمكتبة بزيارة مبنى الأنشطة، لتعلمهم كيفية الاستفادة من الخامات المستهلكة في تصميم شكل "حصالة منزلية"، ليتم الحصول عليها كهدية تذكارية من المكتبة .



