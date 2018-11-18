الري توضح تفاصيل افتتاح مشروعات لتخزين مياه السيول.. فيديو

قال الدكتور يسري خفاجى المتحدث باسم وزارة الري، إن محافظة البحر الأحمر تشهد إنشاء 16 سدا صناعيا و12 بحيرة صناعية بتكلفة 400 مليون جنيه.



وأشار "خفاجى" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الهدف من إنشاء السدود والبحيرات الصناعية هو الحماية من خلال توفير بنية تحتية للطرق الإستراتيجية والأماكن التي يسقط عليها السيول والأمطار.



وأوضح "متحدث وزارة الري" أن المناطق الساحلية ستشهد افتتاحات خلال وقت قريب لعدد من السدود والبحيرات، لافتًا إلى أنه سيتم إنشاء 4 محطات بغرب الدلتا لرفع كفاءة البنية التحتية ورفع القدرة الاستيعابية بتكلفة مليار جنيه.



