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أخبار البلد

القائم بأعمال السفارة الأمريكية يشارك في ختام أسبوع الريادة العالمي بمكتبة المعادي.. صور

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 03:55 م
السفير الأمريكي يشارك
السفير الأمريكي يشارك في اسبوع ريادةالأعمال
محمود نوفل
شارك القائم بأعمال السفارة الأمريكية توماس جولدبرجر في الركن الأمريكي بمكتبة المعادي العامة إختتام أسبوع مليء بالفعاليات وورش العمل للاحتفال بـالأسبوع العالمي لريادة الأعمال2018، حيث استضاف المركز الثقافي الأمريكي عددا من المحادثات وورش العمل والمحاضرات المجانية في الركن الأمريكي بمكتبة المعادى العامة وذلك ضمن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال 2018 منذ يوم الاثنين الماضي.

وقال القائم بالأعمال توماس جولدبرجر: "الأسبوع العالمي لريادة الأعمال هو احتفال عالمي بالابتكار، وفي السفارة الأمريكية هنا في القاهرة، نفخر بالمشاركة في الجهود الرامية إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في مصر".

ويُشار إلى أن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال هو أكبر احتفال في العالم للمبدعين الذين يعملون في مشاريعهم الخاصة التي يطلق عليها اسم "الشركات الناشئة"، حيث يشهد العديد من الأنشطة والفعاليات علي مستوي العالم، بهدف زيادة الوعي الخاص بريادة الأعمال.
القائم بأعمال السفارة الأمريكية يشارك في ختام أسبوع الريادة العالمي بمكتبة المعادي.. صور
القائم بأعمال السفارة الأمريكية يشارك في ختام أسبوع الريادة العالمي بمكتبة المعادي.. صور
القائم بأعمال السفارة الأمريكية يشارك في ختام أسبوع الريادة العالمي بمكتبة المعادي.. صور
القائم بأعمال السفارة الأمريكية يشارك في ختام أسبوع الريادة العالمي بمكتبة المعادي.. صور
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