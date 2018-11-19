برلماني: قرارات أممية عديدة لم تنفذها إسرائيل منذ 1976

قال النائب حسن السيد، عضو مجلس النواب، إن قرارات الأمم المتحدة ضد إسرائيل لن تكون لها أى أهمية على أرض الواقع إلا من خلال تنفيذها، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ العديد من القرارات منذ عام 1976 ضد إسرائيل، ولكنها لم تنفذ أي منها.





وأضاف في تصريحات لـ"صدى البلد" أن أول هذه القرارات، القرار ٢٤٢ الذي أصدره مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، والذي كان ينص علي انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة.





وأكد "السيد"، أن سبب عدم تنفيذ اسرائيل لهذه القرارات وعدم احترامها لحقوق الشعب الفلسطيني، انها مسنودة بدولة امريكا، مطالبا بأهمية وجود إرادة سياسية من العرب مثل مصر تجاه هذه القضية واليقين أن هذه القضية ليس قضية شعب فلسطين فقط بل قضية كل المسلمين.



