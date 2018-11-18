ماركا تكشف آخر تطورات عودة نيمار لبرشلونة

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أخر تطورات عودة اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، إلى صفوف برشلونة السابق مرة أخرى، خلال الفترة المقبلة.





وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إنه عقب مباراة منتخبي البرازيل والأوروجواي وجه أحد الصحفيين سؤالًا لنيمار، عن إمكانية عودته مرة أخرى إلى برشلونة، ليرد البرازيلي عليه بابتسامة، ولم يقل أي شيء آخر، وغامضًا في رد فعله حول الأخبار التي تشير إلى عودته للبارسا.





وأكدت الصحيفة الإسبانية، بناءً على مصادرها الخاصة، أن والد نيمار قام بعرض نجله على برشلونة الصيف الماضي، والآن يقوم بفعل ذلك مرة أخرى، ليعود البرازيلي إلى البارسا الصيف المقبل، ليكرر ما فعله من قبل وهو ضم ابنه لمن يدفع أعلى سعر، والنادي الكتالوني لا يمانع عودة لاعبه السابق.





وأشارت"ماركا" إلى أن هناك اتفاق شفهي بين نيمار وباريس سان جيرمان، يسمح بانتقال البرازيلي مقابل مبلغ مالي يصل إلى 222 مليون يورو، وهو نفس المبلغ الذي تم كسر عقد اللاعب مع برشلونة، موضحةً أن الكلمة الأخيرة ستكون للنادي الفرنسي وعودته لصفوف البارسا الموسم المقبل ليست مستبعدة.



