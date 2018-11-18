البترول: وقعنا عقود التحوط ضد أسعار النفط العالمية منذ 5 اشهر

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة قامت بتوقيع "عقود التحوط" ضد زيادة أسعار البترول العالمية منذ نحو 5 أشهر مضت، موضحا أن تلك العقود تمت مع عدد من البنوك العالمية بهدف تجنيب الموازنة العامة تقلبات الأسعار العالمية للبترول، وعدم تحملها زيادة الدعم المخصص للبترول بصورة كبيرة.



وأضاف "الملا" خلال مؤتمر صحفي، للإعلان عن انطلاق أعمال المؤتمر العربي الـ15 للثروة المعدنية تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبحضور وزراء التعدين العرب، أن الاستفادة وتفعيل هذه العقود، سيكون عن إجراء يتم بناء على المعطيات العالمية والأسعار في الأسواق في الوقت المناسب.



ويصل حجم الدعم المخصص في الموازنة الحالية للمنتجات البترولية إلى 89 مليار جنيه، وهو مرشح للارتفاع طبقا للخبراء في ظل زيادة الأسعار العالمية للبترول.