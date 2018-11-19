برلماني: الموقف المصري لن يتغير تجاه القضية الفلسطينية

أكد النائب جمال محفوظ عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الدولة كانت وما زالت تقف بجانب الشعب الفلسطيني، لحصولهم علي كامل حقوقهم المشروعة.



وأشار محفوظ في تصريحات لـ"صدي البلد" إلي كذب بعض الأشخاص الذين ادعو أن القضية الفلسطينية قضية شعبها فقط وليس قضية العرب، مؤكدا أنها قضيتنا جميعا وان الدولة المصرية لها العديد من المواقف الإيجابية في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، آخرها نجاحها في وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وجنود إسرائيل.



وأضاف عضو لجنة الشئون العربية بالبرلمان أن الموقف المصري لن يتغير تجاه القضية، حتى وإن كان هناك تخاذل من بعض دول العرب وتراجع دورهم في هذه القضية، مشيرا إلي أهمية المفاوضات في حل هذا الامر وعدم استخدام العنف لأنه بطبيعة الحال يقابله عنف ايضا.



جدير بالذكر ان الجمعية العامة للأمم المتحدة، تبنت بأغلبية كبيرة، ثمانية قرارات ضد إسرائيل، منها سبعة لصالح فلسطين تؤكد حقوق شعبها، وقرار متعلق بهضبة الجولان السورية، تبنته العديد من الدول، وهو يشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الهضبة التي احتلتها عام 1967.