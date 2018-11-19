تواضروس: يجب أن تكون نفوسنا سماوية حاضرة أمام الله.. الأنبا مارتيروس يكشف سبب تسمية مدارس الأحد بهذا الاسم.. ومنسق تطوير الكاتدرائية: البابا أصر على تنفيذ الأعمال بأياد مصرية

_ تواضروس: خدمات جديدة متنوعة هذه الفترة في الكنيسة



- الأنبا مارتيروس يكشف سبب تسمية مدارس الأحد بهذا الأسم



_ الأنبا مارتيروس: مدارس الأحد تقدم خدمة كنسية تساعد الأطفال والنشء





قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إننا نعيش على الأرض ولكن يجب أن تكون نفوسنا سماوية جميلة حاضرة أمام الله على الدوام، مضيفا خلال كلمته بقداس تدشين كاتدرائية العباسية، أن الكنيسة صارت غنية بالأيقونات المختلفة، ومن خلالها يوجد نوافذ على السماء، موضحا أن بعض الأحداث التي ظهرت خلال الـ 50 عاما الماضية أنشأت أيقونات كثيرة مثل الشهداء، واعتراف المجمع المقدس.



وأوضح بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن هناك خدمات جديدة متنوعة هذه الفترة في الكنيسة، وهذه الأيقونات تساعد الحياة الروحية والاشتياق عندما ينظر لهؤلاء القديسين، مشيرا إلى أن أيقونات الملائكة تعلم عند دخول الكنيسة تكون النفس عالية والتقرب من الله، لافتا إلى أنه عندما تدخل إلى الكنيسة ترفع الصلوات والتسبيح والتمجيد والترانيم.



من جانبه قال الدكتور صموئيل متياس منسق عام مشروع تطوير الكاتدرائية، إن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صمم على أن تتم كل أعمال تطوير الكنيسة بأيادٍ مصرية، موضحًا أنه تم إجراء مسابقة على مراحل المشروع.



وأضاف متياس، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تقدم للمسابقة 50 فنانا قبطيا للاهتمام بتطوير الكنيسة، وتم تشكيل لجنة لاختيار أفضل 10 مشتركين.



وأوضح منسق عام مشروع تطوير الكاتدرائية، أنه تم اختيار 5 مجموعات للاشتراك فى رسم أيقونات الكنيسة.



كما قال الأنبا مارتيروس أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد، إن مدارس الأحد هي مؤسسة تقدم خدمات كنسية عبارة عن دروس دينية للأطفال.



وأضاف "مارتيروس" خلال لقائه على قناة "أكسترا نيوز" أن مدارس الأحد تقدم خدمة كنسية تساعد الأطفال والنشء من خلال دروس دينية وروحية تقدم بخليفة أحداث الكتاب المقدس مع شرح الخلفية العقائدية.



وأوضح أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد، أن هناك دروسا عن تاريخ حياة القديسين والاستشهاد ونبذات عن الطقوس الكنسية والعبادة وأخرى مختلفة عن الرهبنة والدين المسيحي بشكل عام لوصول الدين بطريقة صحيحة.



وأشار إلى أن هناك خدمة أعداد الخدام والخدمات بخصوص كيفية إعداد الدروس بسبل مختلفة بأساليب حديثة وفقا للتنمية البشرية مع التطوير ليكون مناسب للشباب وتوسع أكثر للمعلومات، مؤكدا أن مدارس الأحد تقدم شرحا بسيطا للعقيدة.



ولفت إلى أن فكرة مدارس الأحد بدأت على يد القديس حبيب جرجس لتعليم الأطفال، منوها إلى أنه سميت مدارس الأحد لأنها كانت تعقد يوم إجازة الأطفال يوم الأحد، وتطورت مدارس الأحد بزيادة عدد الاجتماعات لتلقين الأطفال.



ونوه إلى أن مدارس الأحد كانت عبارة عن درس كتابي وترنيمة وأحيانا لحن، وتوسعت في أنشطتها لتشمل الزيارة المتبادلة مع الأديرة القديمة، لافتا إلى أن أسس بناء مدارس الأحد هي الصلاة والصوم والتناول والمواطنة.



نشر مدارس الأحد بكل الكنائس استغرق فترة زمنية طويلة، مضيفا أن تفعيل دور المواطنة لدى الأطفال من خلال الاشتراك في الأعمال الاجتماعية.