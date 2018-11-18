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رياضة

نجم الأهلي السعودي يخوض مرانا منفردا.. لهذا السبب

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 05:20 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
حضر عصر اليوم مهند عسيري لاعب فريق الأهلي السعودي الأول لكرة القدم، إلى النادي لأداء التدريبات رغم عدم إعلان النادي رفع العقوبة عنه بعد تحويله إلى التدريبات الانفرادية طوال الفترة الماضية.

وكشفت الصحف الرياضية، أن إدارة النادي تواصلت مع اللاعب قبل خمسة أيام وتم إبلاغه بأنه سيتم حل مشكلته إلا أن ذلك لم يحدث، حيث واصل خضوعه للتدريب الانفرادي الذي يسبق الحصة التدريبية الجماعية.

في حين يستأنف الفريق اليوم تدريباته اليومية بعد إجازة اليوم الواحد، التي منحها الأرجنتيني بابلو جويدي مدرب الفريق للاعبين.

ونشطت في الأوساط الرياضية أنباء خلال اليومين الماضيين، حول انتقال مهند عسيري لاعب الأهلي إلى الهلال، مقابل ارتداء مختار فلاتة لاعب الهلال القميص الأهلاوي.

أمام ذلك أكد سالم الأحمدي مدير المركز الإعلامي في النادي الأهلي، أنهم سيحافظون على جميع لاعبي الأهلي دون التفريط فيهم، وقال لأحد الصحف الرياضية: “مهند لاعبنا وفكرة مقايضته بلاعب آخر لم تطرح أبدًا، ونحن اعتدنا على مثل هذه الشائعات التي هدفها صناعة زعزعة في الفريق، خصوصًا أننا مقبلون على مباراة مهمة مثل الديربي أمام الاتحاد، ولن نلتفت إلى مثل هذه الأقاويل”.

وأضاف: “هذه الشائعات أساليب لا تنطلي علينا نحن الأهلاويين، ونحن مستعدون بشكل جيد للمنافسات المقبلة، ولا نريد الخوض فيها كثيرًا”.
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