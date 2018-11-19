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ديني

حكم البيع بالتقسيط

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البيع والشراء بقصد الربح بالتقسيط جائز شرعًا.

وأضاف الوردانى، خلال إجابته على سؤال «حكم البيع بالتقسيط؟»، أن البيع هذا جائز وهذا نوع من أنواع البيع بالتقسيط، وليس معنى أن الشخص يكون تاجرا أن يكون لديه محل ليبيع ويشترى فيه، فالتجارة هى الشراء والبيع بقصد الربح.

وأشار الى أن بعض الناس الذين لا دراية لهم بالفقه يجعلون البيع بالتقسيط بيعتين في بيعة واحدة فهذا غير صحيح لأن البيع بالتقسيط ليس بيعتين فى بيعة واحدة فهو يعرض عليك أن يبيع لك نقدًا او يبيع لك بالأجل فيختار المشتري بالأجل فيكون هذا بيع صحيح وهو من بيوع التقسيط وليس فيه اي شيء.
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