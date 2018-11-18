أطفال المتحف المصري يكتشفون قصة ملوك حكموا مصر فى سن الطفولة..صور

نظم القسم التعليمي بالمتحف المصري بالتحرير اليوم الأحد احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للطفل بحضور 100 طفل من مختلف المراحل التعليمية للمدرسة الفكرية ومدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، كما تم تكريم حوالي 85 اسما من أصدقاء المتحف الذين شاركوا في الأنشطة الصيفية التي نظمها القسم التعليمي.



وأوضحت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري، أن الاحتفالية تضمنت جولات إرشادية داخل المتحف تحت عنوان"أطفالنا مستقبلنا"، والتي ركزت على جوانب من الطفولة فى مصر القديمة من خلال لعب الأطفال والرياضات المختلفة، تم عرض جوانب من التعليم في مصر القديمة، وقصة ملوك حكموا مصر فى سن الطفولة مثل"ببي وتوت عنخ أمون".



كما تم عرض فقرة لمسرح عرائس عن التعليم فى مصر القديمة بحديقة المتحف، ومسابقات ترفيهية وبعض الألعاب المصرية القديمة والاستعانة بكتيب الرياضة فى مصر القديمة، وورش فنية متنوعة طبقا للمرحلة العمرية كالتلوين وعمل مجسمات بالطين الأسواني لبعض الألعاب الفرعونية.



وقالت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، إن القسم التعليمي بالمتحف يحرص دائما على تنظيم العديد من البرامج التعليمية والاحتفالات للعديد من المناسبات والأعياد القومية للتواصل مع مختلف الفئات العمرية وخاصة الجيل الناشئ، لما لها من مردود هام في نشر الوعي الأثري لديهم وتعريفهم بالحضارة المصرية وما يضمه المتحف من مقتنيات أثرية فريدة.