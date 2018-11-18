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أخبار البلد

انطلاق اليوم الثقافي الكوري بالأقصر وأسوان لعام ٢٠١٨ 26 نوفمبر الجاري

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 05:29 م
السفير الكوري بالقاهرة.jpg
السفير الكوري بالقاهرة.jpg
محمود نوفل
يقيم المركز الثقافي الكوري التابع للسفارة الكورية، بمصر فعالية يوم ثقافي كوري بالأقصر وأسوان على مدار ثلاثة أيام بداية من السادس والعشرين من نوفمبر وحتى التاسع والعشرين من الشهر ذاته، حيث يُقام خلالهم العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية.

وأوضح المركز الثقافي في بيان له، أن فعاليات اليوم الثقافي تبدأ بمكتبة مصر العامة وجامعة أسوان في السادس والعشرين من نوفمبر الجاري وحتى الثامن والعشرين، حيث يتم افتتاح اليوم الثقافي بمعرض للقطع الفنية الفائزة في 2018.

وذكر المركز في بيانه، ان جامعة أسوان ومكتبة الأقصر العامة ستستقبل من السابع والعشرين من نوفمبر وحتى التاسع والعشرين ورش ثقافية متنوعة مثل موسيقى التقليدية والهانبوك والطعام الكوري والتجميل ضمن فعاليات اليوم الثقافي الكوري.
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