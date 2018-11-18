انطلاق قمة السيارات الكهربائية.. مستقبل نظيف .. ديسمبر المقبل

تنطلق الدورة الخامسة من القمة السنوية للسيارات إيجيبت اوتوموتيف في الرابع من ديسمبر المقبل بعنوان "السيارات الكهربائية.. مستقبل نظيف" وسط طلبات حضور مكثفة من جانب العاملين بالقطاع وشركات أجنبية مهتمة بالاستثمار في المؤتمر باعتباره واحدًا من أهم المؤتمرات المتخصصة في قطاع السيارات فى المنطقة.





وقال محمد أبوالفتوح الرئيس التنفيذي لـ إيجيبت أوتوموتيف إن الــدورة الخامســة للمؤتمــر تهدف إلى تسليط الضــوء علــى المتغيرات التي يشهدها قطــاع الســيارات المصــري، وتوضيــح أهــم المحـاور الفاعلــة فــي الصناعــة، والتــي تشــهد زخــما تكنولوجــيا يتطلــب المزيــد مــن الجهــود والاستثمارات لمواكبة التطورات السريعة فــي مجــال صناعــة السيــارات، بالتزامن مـع الاهتمــام الكبيــر الــذي تقدمـه الدولــة لتشجيع وتطويــر الصناعــة.





ويتضمن المؤتمر توضيـح لرؤيــة الحكومــة خـلال الخمــس ســنوات المقبلــة، فيمــا يتعلق باستراتيجية صناعــة السيــارات، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة محــور قنــاة الســويس والتــي أصبحــت قبلــة المستثمرين بعــد الجهود الحثيثة التــي قدمتها الحكومة مؤخرا لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.





وأضاف أبو الفتوح أن المؤتمر سيبرز أهمية السيارات الكهربائية في المستقبل ودور الدولة في تهيئة مناخ محفز لتجارة وصناعة السيارات الكهربائية وأثرها البيئي في مصر.



