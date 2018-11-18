ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

5 مميزات لزراعة الأسنان تغنيك عن التركيب

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 08:56 م
صدى البلد
ريهام قدري
أكدت الدكتورة دينا إبراهيم، أخصائي الفم والأسنان، أن عملية زراعة الأسنان لها العديد من المميزات التى تجعل المريض يقبل عليها دون خوف أو قلق لما لها من فوائد عديدة تعود على المريض أولها جمال المظهر، حيث إن زراعة الأسنان تجعل المريض يشعر كأنها أسنانه الطبيعية بالإضافة إلى أنها تندمج مع العظام لذا فهى تصبح دائمة.

وقالت الدكتورة دينا إبراهيم أن عملية زراعة الأسنان تعمل على تحسين الكلام، حيث يشعر المريض بتحسن فى نطق الكلام عند زراعة الأسنان حيث تسمح للمريض بالتحدث بدون قلق من إمكانية وقوع السن الصناعي، كما أن الأسنان المزروعة تصبح جزءًا لا يتجزأ من المريض فهي تختلف في ذلك عن التركيبات المؤقتة التى تشعر المريض بعدم الراحة.

وأشارت الدكتورة دينا إبراهيم أن الأسنان المزروعة تعمل وكأنها أسنان المريض الطبيعية، فتجعله يتناول ما يشاء من الأطعمة بثقة ودون الشعور بأي ألم في ظل تحسن الحالة النفسية للمريض حيث ان زراعة الأسنان تجعل المريض يبتسم بثقة من جديد.

وأوضحت الدكتورة دينا إبراهيم أن زراعة الأسنان لا تتطلب خلع باقي الأسنان الأصلية للتركيب، كما في حالة جسر الأسنان، بل تبقى العديد من أسنان المريض الأصلية بالفم، كما كانت ما يحسن حالة الفم الصحية ونظافته لفترة أطول.
loading...

ترشيحاتنا

تجديد حبس 6 من ألتراس أهلاوي على خلفية أحداث مباراة مونانا الجابوني

التحريات: السرقة وراء جريمة قتل زوجين بروض الفرج

شاهد .. سارة سلامة ورانيا يوسف تتحديان مجدي كامل في سباق 100 متر

عمرو الجنايني يكشف عن موقفه تجاه نادي الزمالك

خبير أمريكي يفتح النار على تغطية الإعلام العالمي لمقتل خاشقجي

تريزيجيه يحتفل بعقد قرانه.. صور

حازم إمام يعلق على أداء تريزيجيه أمام تونس ورأي صادم عن محمد صلاح

رمضان صبحي يقود هجوم المنتخب الأولمبي أمام تونس

حضور كبير للقيادات الشرطية بعزاء الشهيد ساطع النعماني..فيديو وصور

حكاية بلكونة شهدت قصة عشق زوجين مسنين.. و40 طعنة أنهت حياتهما من أجل السرقة..صور

خالد الجندى يكشف عقوبة من تعلق بغير الله في الدنيا.. فيديو

جمال الغندور يروي مسيرته التحكيمية وخطأ مونديال 2002 على قناة إسبانية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال الغندور يزور سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد .. صور

أجمل إطلالات منى زكي في عيد ميلادها الـ 42 ...صور

بأمر وزير الشباب .. التحقيق في توقف الإنشاءات بمركز شباب نجع حمادي

رئيس مجلس الدولة يبدأ زيارة للمملكة العربية السعودية

5 صور أهدتها ياسمين عبد العزيز لمنى زكي في عيد ميلادها الـ42

فيديو

سمية الخشاب تكشف حقيقة مرضها .. فيديو
شاهد.. عجائب وطرائف كرة القدم الإفريقية.. لاعب منتخب تنزانيا يضيع فرصة سهلة
ضبط شخصين بحوزتهما 875 طربة حشيش في الجيزة.. فيديو
ضبط 23 طن سماد مغشوشة داخل مصنعين بالنوبارية فى البحيرة.. فيديو
سائحة ترقص مع أطفال المتحف المصري على أنغام الفار السندق.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟