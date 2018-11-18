5 مميزات لزراعة الأسنان تغنيك عن التركيب

أكدت الدكتورة دينا إبراهيم، أخصائي الفم والأسنان، أن عملية زراعة الأسنان لها العديد من المميزات التى تجعل المريض يقبل عليها دون خوف أو قلق لما لها من فوائد عديدة تعود على المريض أولها جمال المظهر، حيث إن زراعة الأسنان تجعل المريض يشعر كأنها أسنانه الطبيعية بالإضافة إلى أنها تندمج مع العظام لذا فهى تصبح دائمة.



وقالت الدكتورة دينا إبراهيم أن عملية زراعة الأسنان تعمل على تحسين الكلام، حيث يشعر المريض بتحسن فى نطق الكلام عند زراعة الأسنان حيث تسمح للمريض بالتحدث بدون قلق من إمكانية وقوع السن الصناعي، كما أن الأسنان المزروعة تصبح جزءًا لا يتجزأ من المريض فهي تختلف في ذلك عن التركيبات المؤقتة التى تشعر المريض بعدم الراحة.



وأشارت الدكتورة دينا إبراهيم أن الأسنان المزروعة تعمل وكأنها أسنان المريض الطبيعية، فتجعله يتناول ما يشاء من الأطعمة بثقة ودون الشعور بأي ألم في ظل تحسن الحالة النفسية للمريض حيث ان زراعة الأسنان تجعل المريض يبتسم بثقة من جديد.



وأوضحت الدكتورة دينا إبراهيم أن زراعة الأسنان لا تتطلب خلع باقي الأسنان الأصلية للتركيب، كما في حالة جسر الأسنان، بل تبقى العديد من أسنان المريض الأصلية بالفم، كما كانت ما يحسن حالة الفم الصحية ونظافته لفترة أطول.