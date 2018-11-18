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حوادث

ضبط 120 طن دقيق بلدي و153 ألف لتر مواد بترولية في الجيزة والقليوبية.. فيديو

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 05:24 م
صدى البلد
محمد صبري - إسلام مقلد
شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

وقامت الشرطة بضبط مدير مطحن لإنتاج الدقيق البلدى المستخدم فى صناعة الخبز ، كائن بدائرة مركز شرطة الصف (بالجيزة) لقيامه بالتلاعب بأرصدة الدقيق البلدى المدعم ، وإنقاص وزن الشكائر عند التعبئة بكمية قدرها 750 جرام فى الشيكارة زنة (50 كيلو جرام) ، وتم ضبط كمية قدرها (120طن دقيق بلدى مدعم معبأ داخل عبوات ، تمهيدًا لتوزيعها على المخابز ، وتحقيق أرباح غير مشروعة).

وضبط تاجر سلع غذائية ، وقائد سيارة نقل، بدائرة قسم شرطة الدخيلة (بالإسكندرية) لحيازته وتوزيعه كميات من منتجات الألبان "جبن" ، وزنت نحو (1,450 طن) جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، تمهيدًا لبيعها بالأسواق ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وكذلك ضبط صاحب محطة وقود لتمويل السيارات، لتلاعبه فى المعايرة الخاصة بمسدسات تمويل السيارات وتجميعه 110400 لتر بنزين وسولار بالقليوبية.

وتم ضبط المدير المسئول عن محطة وقود للسيارات " غير مرخصة" ، كائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية (بالجيزة) لحيازته وتجميعه كميات من المواد البترولية المدعمة ، بلغت نحو (43 ألف لتر "بنزين 80 ، 92 ") ، تمهيدًا لبيعها بالأسواق ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.
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