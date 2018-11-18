محافظ بني سويف يتابع استعدادات المشاركة في جائزة التميز الحكومي

تفقد المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، استعدادات المحافظة للمشاركة في مسابقة جائزة مصر للتميز الحكومي لعام 2018 والتي تنفذها وزارتا التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتنمية المحلية، ضمن جهود تكوين جهاز إداري فعال يطبق مفاهيم الحوكمة ويحقق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين، وهى تشتمل على 5 جوائز رئيسية: جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، جائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الذكية، جائزة القيادات المتميزة، جائزة الابتكار والإبداع .





وناقش المحافظ الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها لمشاركة ناجحة للمحافظة في المسابقة من خلال اشتراك قيادات الوحدات المحلية والمديريات الخدمية والموظفين، مطالبا بتحقيق هدف رئيسي وهو أن تكون بني سويف من أكثر المحافظات المستفيدة من هذه المسابقة لخدمات أفضل للمواطنين ، خاصة وأن القيادة السياسية ترعى وتدعم مشروع التميز الحكومي.





من جانبه أكد اللواء عصام العلقامي السكرتير العام، أنه تم عقد عدد من الاجتماعات حضرها رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات وإدارات الديوان العام، لترشيح الجهات والأفراد التي تنطبق عليهم شروط المسابقة تمهيدا لحضورهم دورات للتوعية والتدريب على معايير التقييم وكيفية تطبيقها داخل المؤسسة ، والتي يشرف عليها المعهد القومي للإدارة بوزارة التخطيط .





من جهتها أوضحت نهى محمد مدير التعاون الدولى بديوان عام المحافظة أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ يتم حاليًا اتخاذ مجموعة من الخطوات العملية للاشتراك في المسابقة التي تمر بعدد من المراحل، بداية من ترشيح الجهات والقيادات والمؤسسات التي تنطبق عليها الشروط،تليها مرحلة التقييم طبقًا لشروط كل فرع من فروع المسابقة واستبعاد المؤسسات والأفراد التي لا تنطبق عـليها الشروط، انتهاءًَ بعرض نتيجة المسابقات على اللجنة العليا ثم إعلان الفائزين في المسابقات خلال الاحتفالية المقرر إقامتها في العام المقبل 2019 .



