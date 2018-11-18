ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ بني سويف يتابع استعدادات المشاركة في جائزة التميز الحكومي

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 05:24 م
محافظ بني سويف يتابع
محافظ بني سويف يتابع استعدادات المشاركة في جائزة التميز
محمد عبد الحليم
تفقد المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، استعدادات المحافظة للمشاركة في مسابقة جائزة مصر للتميز الحكومي لعام 2018 والتي تنفذها وزارتا التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتنمية المحلية، ضمن جهود تكوين جهاز إداري فعال يطبق مفاهيم الحوكمة ويحقق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين، وهى تشتمل على 5 جوائز رئيسية: جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، جائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الذكية، جائزة القيادات المتميزة، جائزة الابتكار والإبداع

وناقش المحافظ الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها لمشاركة ناجحة للمحافظة في المسابقة من خلال اشتراك قيادات الوحدات المحلية والمديريات الخدمية والموظفين، مطالبا بتحقيق هدف رئيسي وهو أن تكون بني سويف من أكثر المحافظات المستفيدة من هذه المسابقة لخدمات أفضل للمواطنين ، خاصة وأن القيادة السياسية ترعى وتدعم مشروع التميز الحكومي.

من جانبه أكد اللواء عصام العلقامي السكرتير العام، أنه تم عقد عدد من الاجتماعات حضرها رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات وإدارات الديوان العام، لترشيح الجهات والأفراد التي تنطبق عليهم شروط المسابقة تمهيدا لحضورهم دورات للتوعية والتدريب على معايير التقييم وكيفية تطبيقها داخل المؤسسة ، والتي يشرف عليها المعهد القومي للإدارة بوزارة التخطيط .

من جهتها أوضحت نهى محمد مدير التعاون الدولى بديوان عام المحافظة أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ يتم حاليًا اتخاذ مجموعة من الخطوات العملية للاشتراك في المسابقة التي تمر بعدد من المراحل، بداية من ترشيح الجهات والقيادات والمؤسسات التي تنطبق عليها الشروط،تليها مرحلة التقييم طبقًا لشروط كل فرع من فروع المسابقة واستبعاد المؤسسات والأفراد التي لا تنطبق عـليها الشروط، انتهاءًَ بعرض نتيجة المسابقات على اللجنة العليا ثم إعلان الفائزين في المسابقات خلال الاحتفالية المقرر إقامتها في العام المقبل 2019 . 

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أطلقت الموقع الإلكتروني لجائزة مصر للتميز الحكومي www.egea.gov.eg والذي يضم شروط ومعايير الترشح، كنتيجة من النتائج الإيجابية "مؤتمر مصر للتميز الحكومي 2018" الذى عقدته وزارة التخطيط بالقاهرة يوليو الماضي تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمحافظين.
loading...

ترشيحاتنا

فيديو يعكس التسامح الدينى فى مصر

البترول: طرح بنزين 87 بالأسواق.. قريباً

فندق اللسان برأس البر يعود إلى الحياة.. 170 مليون جنيه التكلفة الاستثمارية.. 158 غرفة وجناحا تطل على نهر النيل والمتوسط.. وتجهيزات خاصة لاستقبال الوفود الأجنبية

#انقذوا_بنات_السويس يجتاح تويتر.. والمغردون: مش عارفين مين اللى عليه الدور

قرقاش: الصحافة التركية امتهنت فبركة الأخبار

الأهلى يحصل على توقيع سري من صانع ألعاب وادي دجلة

في عيد ميلادها.. تعرف على سبب اعتزال نسرين إمام التمثيل

فيديوجراف| لبنان يعوم في الصرف الصحي بسبب الطقس السيئ

نجل خاشقجي يكذب واشنطن بوست بشأن مكالمة بن سلمان مع والده

إصابة نحو 500 شخص في مظاهرات بفرنسا.. وتراجع حاد في شعبية ماكرون

خيري حسن يكشف سرا جديدا عن أحداث اغتيال الرئيس السادات.. فيديو

الرزاز: الأردن سيدفع الثمن غاليا.. لهذا السبب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأمر وزير الشباب .. التحقيق في توقف الإنشاءات بمركز شباب نجع حمادي

رئيس مجلس الدولة يبدأ زيارة للمملكة العربية السعودية

5 صور أهدتها ياسمين عبد العزيز لمنى زكي في عيد ميلادها الـ42

شاهد.. تركيب محول كهرباء جديد بشمال الأقصر.. صور

القنصل الفرنسي يتفقد المناطق الأثرية بالأقصر.. صور

فيديو

سائحة ترقص مع أطفال المتحف المصري على أنغام الفار السندق.. فيديو وصور
فيديوجراف| لبنان يعوم في الصرف الصحي بسبب الطقس السيئ
رئيس الترسانة يكشف حقيقة سعيه لإفشال الجمعية العمومية .. فيديو
رئيس الترسانة يوضح سبب فشل الشواكيش في الصعود للممتاز ..فيديو
ماكرون: اتخذنا قرارا بتجاوز الاختلافات بين شعوب القارة الأوروبية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟