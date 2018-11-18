ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فيديو جراف

فيديوجراف| لبنان يعوم في الصرف الصحي بسبب الطقس السيئ

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 05:37 م
صدى البلد
إسلام عبد الهادي
تعرض لبنان لموجة من الطقس السيئ، تسببت في هطول أمطار غزيرة وارتفاع أمواج البحر، ما نتج عنه غرق شوارع بيروت.

ونتيجة لمنسوب المياه المرتفع في الشوارع انفجرت البالوعات وأنابيب الصرف الصحي، لتعوم الشوارع في مياه الصرف الصحي والروائح الكريهة.

في سبتمبر الماضي تعرض لبنان لأزمة في تراكم النفايات، وتحولت بفعل مياه الأمطار لنهر من القمامة.
loading...

ترشيحاتنا

بطل أنجولا يبدد أحلام الأهلي في التعاقد مع جوهرة فيتا كلوب

ننشر أول صور لموقع مقتل رجل وزوجته بروض الفرج

قائد عسكري بريطاني يكشف ذعر الغرب من روسيا

مفاجأة بشأن تجديد عقد كهربا مع نادي الزمالك

الخطيب يبدأ إجراء فحوصات طبية بألمانيا قبل جراحة بالنخاع الشوكي

ترامب: السعودية حليف قوي لأمريكا.. وعلاقتنا لن تتأثر

تفاصيل إطلالة زوجة تريزيجيه... صور

أمن السويس يكثف جهوده للقبض على سفاح البنات

خيري حسن يكشف سرا جديدا عن أحداث اغتيال الرئيس السادات.. فيديو

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر إيناس عبد الله

إصابة نحو 500 شخص في مظاهرات بفرنسا.. وتراجع حاد في شعبية ماكرون

حسين ياسر المحمدي: تنازلت عن أكثر من 3 ملايين للزمالك لحل الأزمة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأمر وزير الشباب .. التحقيق في توقف الإنشاءات بمركز شباب نجع حمادي

رئيس مجلس الدولة يبدأ زيارة للمملكة العربية السعودية

5 صور أهدتها ياسمين عبد العزيز لمنى زكي في عيد ميلادها الـ42

شاهد.. تركيب محول كهرباء جديد بشمال الأقصر.. صور

القنصل الفرنسي يتفقد المناطق الأثرية بالأقصر.. صور

فيديو

سائحة ترقص مع أطفال المتحف المصري على أنغام الفار السندق.. فيديو وصور
فيديوجراف| لبنان يعوم في الصرف الصحي بسبب الطقس السيئ
رئيس الترسانة يكشف حقيقة سعيه لإفشال الجمعية العمومية .. فيديو
رئيس الترسانة يوضح سبب فشل الشواكيش في الصعود للممتاز ..فيديو
ماكرون: اتخذنا قرارا بتجاوز الاختلافات بين شعوب القارة الأوروبية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟