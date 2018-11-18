فيديوجراف| لبنان يعوم في الصرف الصحي بسبب الطقس السيئ

تعرض لبنان لموجة من الطقس السيئ، تسببت في هطول أمطار غزيرة وارتفاع أمواج البحر، ما نتج عنه غرق شوارع بيروت.



ونتيجة لمنسوب المياه المرتفع في الشوارع انفجرت البالوعات وأنابيب الصرف الصحي، لتعوم الشوارع في مياه الصرف الصحي والروائح الكريهة.



في سبتمبر الماضي تعرض لبنان لأزمة في تراكم النفايات، وتحولت بفعل مياه الأمطار لنهر من القمامة.