ترامب: السعودية حليف قوي لأمريكا.. وعلاقتنا لن تتأثر

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحظى بروابط وثيقة مع المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن هذا التحالف لن يتأثر بأي قضايا خلافية بين البلدين وسوف يستمر على المدى الطويل.



وقال ترامب في لقاء أجرته معه شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لدينا مع السعودية حلفٌ قويٌ للغاية، وسوف يستمر هذا الحلف لوقتٍ طويل".



وأضاف: "يجب على واشنطن والرياض أن تتعاونا معًا لحل أي مسائل خلافية بينهما، مثل الملف اليمني الذي يهدده النفوذ الإيراني باستمرار".



وتابع الرئيس الأمريكي: "كما أتمنى من السعودية أن تحل الأزمة اليمنية في أسرع وقت، أرغب بشدة أن تتوقف إيران عن أنشطتها التخريبية".



