تشكيل منتخب تونس لمواجهة أوليمبي الفراعنة وديا

أعلن الجهاز الفنى لمنتخب تونس الأولمبي، أنيس بوسعيدي عن تشكيلة الفريق لمواجهة نظيره منتخب مصر المقرر إقامتها على ملعب السلام بالقاهرة.



وجاءت تشكيلة منتخب نسور قرطاج الأوليمبي على النحو التالى:

غيث اليفرني ونسيم هنيد وجاسر الخميري وبهاء السلامي ومنتصر الطالبي وأحمد الرداوي ومالك بعيو ومحمد أمين مسكيني وأيوب مشارك وفخري العوجي وسليم الجندوبي.



كان المنتخب الأوليمبي لمصر بقيادة شوقى غريب حقق فوزا على نظيره التونسي فى المباراة الودية الأولى بأربعة أهداف مقابل هدف.



