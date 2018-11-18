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رياضة

بعثة الأولمبياد الخاص تعود من الدومنيكان مساء اليوم

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 05:40 م
صدى البلد
ريهام بكير
تعود مساء اليوم الأحد، بعثة الأولمبياد الخاص المصري بعد خوض كأس العالم للتنس الأرضي والمشاركة في المجلس العالمي للقادة من اللاعبين والذي أقيما في الدومنيكان خلال الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر الجاري بجمهورية الدومنيكان بمشاركة 230 لاعبا ولاعبة من 30 دولة من أنحاء العالم.. ومصر هي الدولة الوحيدة المشاركة من منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.

وتشكلت البعثة المصرية من 3 أفراد هم طارق محسن عبدالله مدرب الفريق، وإبراهيم أشرف الخولي لاعب، وعبد الرحمن محمد عبد المنعم لاعب شريك.

وجاءت نتائج مشاركة البعثة المصرية للتنس الأرضي كالآتي: حقق الفريق المصري المركز الرابع في مسابقات الزوجي المدمج بينما في مسابقات الفردي حقق "الخولي" المركز الرابع، وحمل الشعلة الأولمبية خلال حفل إفتتاح الكأس اللاعب المصري إبراهيم أشرف الخولي .

وشهد المجلس العالمي للقادة من اللاعبين الذي أقيم علي هامش الكأس بالدومنيكان مشاركة مصرية متميزة والذي شارك فيه اللاعب زياد حمدي ورافقه طارق النجار مدير المبادرات بالأولمبياد الخاص المصري ، تحدث فيه "زياد" عن تجربته كلاعب بالأولمبياد الخاص وأصعب مراحل حياته وكيف لعب الأولمبياد الخاص الدور الرئيسي في تغيير مسار حياته نحو الأفضل، وأفكاره المستقبلية نحو تعظيم دور الأولمبياد الخاص داخل المجتمعات.
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