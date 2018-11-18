الأجهزة الأمنية تكثف من تواجدها بموقع مصرع رجل وزوجته بروض الفرج

كثفت الأجهزة الأمنية، من تواجدها بمحيط موقع العثور على جثة زوجين بالمعاش داخل شقتهما بروض الفرج، وكشفت عن أن هناك بعثرة بمحتويات الشقة مما يشير إلى أن الجريمة حدثت بدافع السرقة وبعد افتضاح أمر اللص ارتكب جريمته خشية افتضاح أمره وتمكن من سرقة أموال ومجوهرات جار حصرها.



وشهد حى روض الفرج، جريمة قتل بشعة بعد أن عثر الأهالى على جثتين لزوجين مذبوحين داخل شقتهما وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بتشكيل فريق بحث لمعاينة مسرح الجريمة وتحديد وضبط الجناة.



فى الوقت الذى انتقل فيه فريق من النيابة العامة ورجال المعمل الجنائي لرفع البصمات ومعاينة الجثتين وحصر المسروقات، حيث تلقى العميد حسام عبدالعزيز رئيس مباحث قطاع شمال القاهرة اخطارا من قسم شرطة روض الفرج بعثور الأهالي على جثتين داخل شقة بالعقار سكنهم بعد انبعاث رائحة كريهة من داخلها.