محمد عساف يهنئ المغرب بعيد الاستقلال

نشر المطرب محمد عساف تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" يهنئ فيه الشعب المغربي بمناسبة عيد الاستقلال.



وقال عساف: "المغرب الغالي وأهله الأطياب دامت أعيادكم وأفراحكم وأتم عليكم الخير والسعادة والإستقرار وكل ما تحبون عشت في الأوطان، للعلى عنوان".



يذكر أن محمد عساف يحضر حاليا ألبومه الجديد والذى من المقرر أن يطرحه فى العام الجديد كما يستعد لتقديم عدد من الحفلات الغنائية فى عدد من الدول العربية.