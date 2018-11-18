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منوعات

إمام مسجد يؤذن للصلاة داخل كاتدرائية إنجليزية.. فيديو

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 05:28 م
صدى البلد
أحمد شريف
صُور إمام مسجد وهو يؤذن للصلاة داخل كاتدرائية إنجليزية، في الليلة التي سبقت إحياء ذكرى الهدنة بين الأديان.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، أذن الإمام المسلم لإقامة الصلاة أمام حوالي 400 شخص كانوا متواجدين داخل كاتدرائية بلاكبيرن يوم السبت الماضي.

وأفادت الصحيفة ان الامام المسلم أذن باللغة العربية قائلًا: "الله أكبر". أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله ".

وكان هذا الأمر جزءًا من حفلة موسيقية لإحياء ذكرى الهدنة وتم تنفيذها بدون إذن الكنيسة.



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