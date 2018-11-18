محمد مرجان يكشف تفاصيل مهام سيد عبد الحفيظ في الأهلي

أكّد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن محمود الخطيب، رئيس النادي، يحرص على دراسة أي قرار بشكل جيد قبل اتخاذه.





وأضاف " مرجان"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب 9090" مع إبراهيم فايق، أن "الخطيب" قرر التخلي عن وجود لجنة الكرة بالنادي، وسيتابع بشكل شخصي كل الأمور المتعلقة بقطاع الكرة.





وتابع: أن الخطيب سلّم جميع التقارير المتعلقة بـ فريق الكرة لـ سيد عبد الحفيظ لعمل تصور كامل لما يحتاجه قطاع الكرة خلال الفترة المقبلة، عقب عقده عددًا من الجلسات مع الجهاز الفني واللاعبين.





وتابع: أن الخطيب سيطلع على تقارير سيد عبد الحفيظ عقب أسبوع لسرعة اتخاذ القرارات المناسبة للفريق، مشددًا على أن الخطيب يحرص على التروي والبحث الجيد قبل اتخاذ أي قرار.