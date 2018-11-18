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تعليم

شوقي: تدريس الدين بفيديوهات كارتونية .. وتدريبات موحدة لمعلمي الديانتين الإسلامية والمسيحية

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 05:36 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
يشارك الآن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في اجتماع لجنة التعليم بالبرلمان.

وخلال الاجتماع، عرض الوزير على السادة النواب كل ما يخصص مناهج نظام التعليم الجديد محاورها المتمثلة في الاكتشاف والتعليم والمشاركة. 

وأوضح الوزير أن الهدف من تلك المحاور إكساب تلاميذ رياض الأطفال المهارات، مشيرًا إلى أن مناهج رياض الأطفال مقسمة لمحور نتعلم لنعرف يختص بتنمية روح المعرفة عند الطلاب، ونتعلم لنعمل تنمية روح العمل واتخاذ القرارات، ونتعلم لنعيش لتنمية روح المشاركة، ونتعلم لنكون لتنمية روح التواصل لدى الأطفال.

وأشار الوزير إلى أن العام الدراسي في مصر ١٠٨ أيام، بينما يكون العام الدراسي خارج مصر ١٨٠ يوما. 

وتحدث الوزير عن كتاب التربية الدينية، مؤكدًا أن كتاب الدين لا يوجد عليه أي اعتراضات من جانب وزارة التربية والتعليم.

وأوضح الوزير أن هناك إجراءات تتم حاليا لتطوير تدريس مادة التربية الدينية للطلاب ، مشيرًا إلى أنه تم عمل فيديوهات لتدريس اصول الدين بإستخدام شخصيات كرتونية ، مع التركيز على فكرة القيم والأخلاق المشتركة بين الأديان. 

كما أعلن الوزير أنه سيتم عمل تدريب الشهر القادم لمدرسين مادة الدين المسيحي ومدرسين مادة الدين الإسلامي في قاعة واحدة للمشاركة في فكرة أهمية تدريس القيم والأخلاق الموحدة بين الأديان.
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